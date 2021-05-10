9:41 10 Мая 2021Политика
В США введен режим ЧС на фоне инцидента с Colonial Pipeline
Министерство транспорта США ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах в связи с кибератакой на компанию Colonial Pipeline.
Министерство транспорта США ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких штатах в связи с кибератакой на компанию Colonial Pipeline.
Такое решение было принято для стабилизации поставок нефтепродуктов в регионы страны.
"Данная чрезвычайная ситуация вызвана непредвиденным отключением системы Colonial Pipeline в связи с проблемами в сети, что отразилось на поставках бензина", — объяснили в ведомстве.
Под действие режима чрезвычайной ситуации попали 18 штатов. В компании Colonial Pipeline отметили, что сбой в работе системы произошел из-за вируса-вымогателя.