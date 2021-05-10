Хакерская атака на Colonial Pipeline может оказаться внутренней преступной схемой

Масштабная кибератака на компанию Colonial Pipeline может оказаться не делом рук хакеров, а частью преступной схемы. Об этом сообщили американские журналисты.

Масштабная кибератака на компанию Colonial Pipeline может оказаться не делом рук хакеров, а частью преступной схемы. Об этом сообщили американские журналисты.

Телеканал NBC со ссылкой на источники отмечает, что инцидент с виртуальным нападением может быть внутренней преступной схемой. Первые признаки подтверждают такую версию, уточняют журналисты. По словам аналитиков, кибератака не является заказом другого государства.

Речь идет о нападении вымогателей на Colonial Pipeline. Неизвестные хакеры использовали вирус, чтобы атаковать компанию, от которой зависит топливное снабжение Восточного побережья. Министр торговли США Джина Раймондо уже выразила готовность поддержать оператора.