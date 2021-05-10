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9:36   10 Мая 2021
Политика

Хакерская атака на Colonial Pipeline может оказаться внутренней преступной схемой

Хакерская атака на Colonial Pipeline может оказаться внутренней преступной схемой

Масштабная кибератака на компанию Colonial Pipeline может оказаться не делом рук хакеров, а частью преступной схемы. Об этом сообщили американские журналисты.

Телеканал NBC со ссылкой на источники отмечает, что инцидент с виртуальным нападением может быть внутренней преступной схемой. Первые признаки подтверждают такую версию, уточняют журналисты. По словам аналитиков, кибератака не является заказом другого государства.

Речь идет о нападении вымогателей на Colonial Pipeline. Неизвестные хакеры использовали вирус, чтобы атаковать компанию, от которой зависит топливное снабжение Восточного побережья. Министр торговли США Джина Раймондо уже выразила готовность поддержать оператора.

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#сша #атака #хакеры

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