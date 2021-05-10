Американские СМИ сообщили о возможной переброске войск США в страны Средней Азии

Пентагон может перенаправить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пентагон может перенаправить выводимые из Афганистана войска в страны Средней Азии, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, США нуждаются в базах для размещения как военного контингента, так и оружия — беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Эта необходимость обусловлена оказанием помощи Афганистану в сдерживании террористов "Талибана" (террористическая организация запрещена в РФ).

Представители минобороны США отмечают, что в качестве возможного места для дислокации войск рассматриваются граничащие с Афганистаном государства Персидского залива. По информации источников WSJ, сотрудники администрации американского лидера Джо Байдена полагают, что лучшими местами для размещения войск станут Узбекистан и Таджикистан, так как в случае размещения военного контингента Соединенных Штатов именно там у бойцов будет больше шансов попасть на территорию государства оперативно при необходимости.