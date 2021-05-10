Прага решила потребовать у Москвы "компенсацию" в размере около 47,5 миллиона долларов за взрывы в деревне Врбетице. Об этом заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Прага решила потребовать у Москвы "компенсацию" в размере около 47,5 миллиона долларов за взрывы в деревне Врбетице. Об этом заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Глава чешского минфина в эфире местного телевидения подчеркнула, что страна планирует получить средства от России "в соответствии с международным правом". По ее словам, путь взыскания компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве займет очень много времени. Некоторые чешские политики уже отметили, что шансов получить средства немного.

Депутат Госдумы РФ Елена Панина ранее заподозрила премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в преследовании личных интересов. Политик отметила, что высылка российских дипломатов связана с проблемами в бизнесе.