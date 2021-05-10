Французские военные поддержали письмо правительству о "распаде" республики

Коллективное письмо, направленное отставными французскими генералами правительству с предупреждением о гражданской войне, поддержали действующие военнослужащие республики.

Коллективное письмо, направленное отставными французскими генералами правительству с предупреждением о гражданской войне, поддержали действующие военнослужащие республики.

Письмо военных было опубликовано в издании Valeurs actuelles. Авторы ноты осудили французские власти за критику первого обращения отставных генералов, предупредивших о риске гражданской войны в стране.

Известно, что письмо подписали уже более 47 тысяч человек. Париж сравнил предупреждение отставных военных с неудачной попыткой путча 1961 года, когда Шарль де Голль принял решение дать независимость Алжиру. Правительство намерено наказать отставных генералов, лишив их звания и соответствующих гражданских привилегий.

Военнослужащие подчеркнули, что тысячи слуг Франции отдали свои жизни защищая страну, а власти порочат их честь. Авторы обращения также добавили, что видят разросшееся насилие и общественный раскол во всех регионах республики.