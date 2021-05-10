Читатели чешского издания осудили журналиста за искажение фактов ВМВ

Журналист чешского издания Forum 24 Петр Главачек опубликовал статью о Второй Мировой войне (ВМВ), в которой подверг критике СССР и осудил Красную Армию.

Журналист чешского издания Forum 24 Петр Главачек опубликовал статью о Второй Мировой войне (ВМВ), в которой подверг критике СССР и осудил Красную Армию.

Автор назвал парад Победы "милитаристской показухой", а также допустил оскорбительные слова в адрес правления Иосифа Сталина и оправдал Украину и страны Прибалтики, которые без сопротивления перешли на сторону немецко-фашистстких оккупантов.

Прочитавшие статью Главачека люди остались крайне недовольны его версией развития Второй мировой войны. В своей статье журналист умудрился написать, что ВМВ закончилась 8 мая 1945 года.

"Странный автор. Какой конец Второй мировой в мае?!" — написал читатель.

"Прагу и другие чешские города освобождали без необходимой подготовки и бомбардировки, чтобы сохранить архитектуру и людей. Часто за счет жизни советских людей", — заявил другой.

Они напомнили ему, что датой завершения ВМВ официально считается 2 сентября 1945 года, когда капитулировала Япония. Большинство пользователей отметило, что автор проявил свою "низшую сущность" и открылся как неблагодарный и необразованный человек.