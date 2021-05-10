Диетолог Гинзбург рассказал о правильном употреблении напитков натощак

Некоторые напитки могут нанести вред здоровью. Чтобы избежать последствий, нужно осознанно подходить к их употреблению. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Некоторые напитки могут нанести вред здоровью. Чтобы избежать последствий, нужно осознанно подходить к их употреблению. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Натощак допускается употребление воды. При здоровой системе ЖКТ можно пить зеленый чай с молоком и в редких случаях кофе. Людям с проблемным желудком следует сократить в рационе кисломолочные напитки, сообщает радио Sputnik.

При отсутствии болезней желудка специалист посоветовал не употреблять соки, алкоголь, сладкую газировку и чай. Напитки натощак способны быстрее перерабатываться организмом, что может вызвать резкий подъем уровня сахара в крови.