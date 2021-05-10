Жилой дом горит на площади 350 квадратных метров в Южно-Сахалинске

Огонь охватил двухэтажный жилой дом на улице Яблочной в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров.

Огонь охватил двухэтажный жилой дом на улице Яблочной в Южно-Сахалинске. Площадь возгорания составляет 350 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 02:19 понедельника по местному времени (18:19 воскресенья по Москве). Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС России.

Огонь удалось ликвидировать в 03:17 по местному времени. В тушении пожара задействованы 23 спасателя и шесть единиц техники МЧС России. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.