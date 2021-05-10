Поиски пропавшего главы минздрава Омской области Мураховскго возобновлены

Мероприятия по поиску пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского были возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятия по поиску пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского были возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне вечером поисковые отряды свернули свою деятельность из-за наступившей темноты. Сообщается, что поисковые работы осложнены из-за болотистой и труднопроходимой местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления полиции.

Министр исчез во время охоты в Большеуковском районе Омской области. Известно, что днем 9 мая был найден квадроцикл, на котором он отправился на охоту.