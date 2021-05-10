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7:11   10 Мая 2021
Происшествия

Поиски пропавшего главы минздрава Омской области Мураховскго возобновлены

Поиски пропавшего главы минздрава Омской области Мураховскго возобновлены

Мероприятия по поиску пропавшего министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского были возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Накануне вечером поисковые отряды свернули свою деятельность из-за наступившей темноты. Сообщается, что поисковые работы осложнены из-за болотистой и труднопроходимой местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления полиции.

Министр исчез во время охоты в Большеуковском районе Омской области. Известно, что днем 9 мая был найден квадроцикл, на котором он отправился на охоту.

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#омская область #александр мураховский #министр здравоохранения

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