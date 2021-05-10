Трубопровод США "пострадал" от кибератаки вируса-шифровальщика

Самый крупный в США нефтепровод Colonial Pipeline подвергся атаке компьютерных хакеров, об этом сообщили представители компании.

Самый крупный в США нефтепровод Colonial Pipeline подвергся атаке компьютерных хакеров, об этом сообщили представители компании.

Компьютерную инфраструктуру Colonial Pipeline атаковал вирус-шифровальщик, который нарушил работу систем, отвечающих за прокачку нефти. Специалисты по кибербезопасности начали расследование. Трубопровод временно не проводит операции, вся информация передана властям США.

Недавно стало известно, что компания полностью закрыла основные линии по производству бензина. Colonial Pipeline отправляет свое топливо с американских заводов в густонаселенные восточные районы страны, а также в Мексику.