Гаспарян раскритиковал неуместные высказывания Шендеровича о Дне Победы

Представители либеральной общественности Виктор Шендерович и Леонид Гозман заявили о необходимости "покаяться" в День Победы. Их слова прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Представители либеральной общественности Виктор Шендерович и Леонид Гозман заявили о необходимости "покаяться" в День Победы. Их слова прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Призыв "каяться и просить прощения, а не праздновать" прозвучал из уст Виктора Шендеровича в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Точку зрения поддержал Леонид Гозман, назвав ежегодный парад по случаю 9 Мая "омерзительным спектаклем". Такие неуместные высказывания не смог проигнорировать Армен Гаспарян, передает Федеральное агентство новостей.

"Последнее, что будет делать нравственный человек, — это каяться за подвиги своих дедов и прадедов. Вот этого, я полагаю, они не дождутся", — заверил Армен Гаспарян.

Подвиг советских солдат можно считать днем второго рождения всего мира, заявил политолог. Армия СССР смогла разгромить гитлеровцев и тяготы войны, выпавшие на долю советских людей, вряд ли кто-то будет отрицать в здравом уме, резюмировал Гаспарян.