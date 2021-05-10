УМВД сообщило о приостановлении поиска главы минздрава Омской области

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу на севере региона 7 мая. Служба УМВД приостановила поиски чиновника до утра 10 мая.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу на севере региона 7 мая. Служба УМВД приостановила поиски чиновника до утра 10 мая.

Известно, что Мураховский направился в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Спутники министра занимались самостоятельным поиском на протяжении суток. Позднее они обратились за помощью в полицию. Была организована поисковая операция с участием около 100 человек, сообщает ТАСС.

Осложнения в розыске вызывает труднопроходимая территория местности. Для поиска были подключены техника повышенной проходимости, беспилотные летательные аппараты, а также вертолет. На данный момент пресс-служба УМВД сообщила о приостановлении поисков Мураховского.