Адвокат Сухов назвал способы продажи жилья вместе с владельцем

Бывают случаи, когда квартиру вместе с ее собственником продают новому хозяину. О таких нюансах подробнее рассказал адвокат Олег Сухов.

Бывают случаи, когда квартиру вместе с ее собственником продают новому хозяину. О таких нюансах подробнее рассказал адвокат Олег Сухов.

Чаще всего такое происходит, когда один из супругов продает недвижимость без ведома другого. Подобные договоры запрещены законодательством РФ. Однако чтобы добиться аннулирования сделки, необходимо обратиться в суд, рассказал адвокат в интервью агентству "Прайм".

Еще одним случаем является сделка с корпоративной недвижимостью, которая принадлежит всем членам семьи собственника. По словам Сухова, такие квартиры могут продаться с наследниками, которые вступили в права пользования, но еще не успели оформить документы.

Последним способом является незаконная приватизация. Если из нее исключили детей, они все равно являются собственниками жилья. Сделка с такой недвижимостью может быть аннулирована, подытожил Сухов.