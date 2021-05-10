NI: Армия США не готова к полномасштабной войне

Вооруженные силы (ВС) США на сегодняшний день переживают упадок, так как большинство их военной техники уже устарело.

Вооруженные силы (ВС) США на сегодняшний день переживают упадок, так как большинство их военной техники уже устарело.

Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в статье для издания The National Interest отметила, что военные расходы Соединенных Штатов в 2022 году могут увеличиться на 1,7%. Такой показатель ниже уровня инфляции в стране.

Плюс ко всему на 16% должны вырасти расходы федерального бюджета на социальные нужды экономики страны. По мнению эксперта, из-за подобного распределения средств модернизация ВС США невозможна.

Американская военная техника на текущий момент времени не отвечает современным требованиям. Большая часть вооружения приобретена еще в конце прошлого века, а за 30 лет военно-морской флот страны сократился почти в два раза.