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3:48   10 Мая 2021
Армия

NI: Армия США не готова к полномасштабной войне

NI: Армия США не готова к полномасштабной войне

Вооруженные силы (ВС) США на сегодняшний день переживают упадок, так как большинство их военной техники уже устарело.

Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в статье для издания The National Interest отметила, что военные расходы Соединенных Штатов в 2022 году могут увеличиться на 1,7%. Такой показатель ниже уровня инфляции в стране.

Плюс ко всему на 16% должны вырасти расходы федерального бюджета на социальные нужды экономики страны. По мнению эксперта, из-за подобного распределения средств модернизация ВС США невозможна.

Американская военная техника на текущий момент времени не отвечает современным требованиям. Большая часть вооружения приобретена еще в конце прошлого века, а за 30 лет военно-морской флот страны сократился почти в два раза.

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