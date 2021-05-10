NI: Армия США не готова к полномасштабной войне
Вооруженные силы (ВС) США на сегодняшний день переживают упадок, так как большинство их военной техники уже устарело.
Старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в статье для издания The National Interest отметила, что военные расходы Соединенных Штатов в 2022 году могут увеличиться на 1,7%. Такой показатель ниже уровня инфляции в стране.
Плюс ко всему на 16% должны вырасти расходы федерального бюджета на социальные нужды экономики страны. По мнению эксперта, из-за подобного распределения средств модернизация ВС США невозможна.
Американская военная техника на текущий момент времени не отвечает современным требованиям. Большая часть вооружения приобретена еще в конце прошлого века, а за 30 лет военно-морской флот страны сократился почти в два раза.