Губернатор Тверской области наградит потерявшую ботинок участницу шествия

Губернатор Игорь Руденя хочет отблагодарить ученицу 11 класса, которая на шествии продолжала маршировать без ботинка.

Губернатор Игорь Руденя хочет отблагодарить ученицу 11 класса, которая на шествии продолжала маршировать без ботинка.

Во время прохождения войск в честь Дня Победы, у маршировавшей школьницы слетел ботинок, но она все равно продолжала идти, не сбившись с шагу. Губернатор планирует поощрить участницу парада за проявленное терпение и выдержку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Анастасия Шендерук — ученица кадетской роты №16 города Тверь. Школьница обучается начальной военной подготовке, в том числе стрельбе из автомата. Торжественное прохождение войск прошло в Твери. В параде приняли участие местный территориальный гарнизон и военная воздушная техника.