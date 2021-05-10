2:16 10 Мая 2021Происшествия
Минимум 16 человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане
Автобус подорвался при наезде на придорожную мину в Афганистане, по меньшей мере 16 человек погибли. Об этом сообщил местный источник в беседе с РИА Новости.
Автобус подорвался при наезде на придорожную мину в Афганистане, по меньшей мере 16 человек погибли. Об этом сообщил местный источник в беседе с РИА Новости.
Также несколько человек получили травмы. По имеющейся информации, инцидент произошел в округе Шахр-э-Сафа, в провинции Забуль, что в южной части Афганистана.