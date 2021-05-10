1:26 10 Мая 2021Общество
Президент Сербии поздравил жителей страны с Днем Победы на русском языке
Лидер Сербии Александр Вучич поздравил граждан с праздником Великой Победы и отметил важность сохранения истории Второй мировой войны.
Лидер Сербии Александр Вучич поздравил граждан с праздником Великой Победы и отметил важность сохранения истории Второй мировой войны.
Праздничные мероприятия состоялись в Национальном театре Сербии. К церемонии присоединился член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик и члены Правительства Республики Сербской БиГ.
"9 мая для Сербии — День победы жизни над смертью и Добра над Злом, жертвы над палачом", — заявил Вучич.
Он сказал, что первостепенная задача на сегодняшний день воспрепятствовать фальсификации событий Второй мировой войны. Президент Сербии напомнил, что в боях за Европу погибли более 22 млн советских граждан.