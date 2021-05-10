0:38 10 Мая 2021Происшествия
Тело человека нашли на месте пожара на юге Москвы
Пожарные, ликвидировавшие возгорание в квартире на юге Москвы, обнаружили на месте инцидента тело человека. Об этом сообщил СМИ источник в экстренных службах.
Пожарные, ликвидировавшие возгорание в квартире на юге Москвы, обнаружили на месте инцидента тело человека. Об этом сообщил СМИ источник в экстренных службах.
Причина смерти погибшего устанавливается. Согласно предварительной информации, человек умер не из-за пожара, пишет ТАСС.
"В квартире жилого дома на Ереванской улице произошел пожар. Там же найдено тело человека, который умер не от факторов пожара", — рассказал источник.
Площадь возгорания в жилом доме составила 1 квадратный метр. В итоге огонь был ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.