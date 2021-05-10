Фаучи заявил о возможной ошибке в статистике смертности от COVID-19 в США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал свои предположения о реальной статистике смертей от коронавирусной инфекции в стране.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказал свои предположения о реальной статистике смертей от коронавирусной инфекции в стране.

По его мнению, официальная данные не соответствуют реальной ситуации в стране. Об этом инфекционист сообщил в эфире телеканала NBC. Согласно последней информации от университета Джонса Хопкинса, в США от коронавирусной инфекции погибли более 500 тыс. человек.

"Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний. — Прим. ред.) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть", — заявил Фаучи.

Ведущий телепередачи отметил, что по данным Вашингтонского университета в стране насчитывается около 900 тыс. смертей от COVID-19. В ответ на это Фаучи сообщил, что используемые модели анализа могут как совершать ошибку, так и фиксировать точные показатели по стране.