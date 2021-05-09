Сын депутата Вострецова спел фронтовикам песни военных лет в День Победы

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы. Его четырехлетний сын Марк исполнил для них песни военных лет.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы. Его четырехлетний сын Марк исполнил для них песни военных лет.

Ветераны начали петь вместе с сыном депутата легендарные военные песни. Среди них "Катюша", "Три танкиста", "Смуглянка", "Венский вальс". Затем Сергей Вострецов посетил концерты в Южно-Приморском парке и Красном Селе.

"Эта Победа не просто история или символ, это до сих пор кровоточащая рана, каждый восьмой житель нашей страны стал жертвой Второй мировой войны. Поэтому в отличие от Европы мы никогда это не забудем", — заявил Вострецов в торжественной речи.

Сомневающимся в неоспоримой роли русского народа в победе над фашистами, Вострецов посоветовал послушать песню "Хотят ли русские войны", передает Федеральное агентство новостей.