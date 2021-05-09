Праздничный салют в честь Дня Победы завершился в Москве

Салют по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве запускался с 16 точек, расположенных в разных частях города.

Салют по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве запускался с 16 точек, расположенных в разных частях города.

Свыше 12 тыс. фейерверков 70 различных видов было запущено в небо над Москвой. Для зрелищности в этот раз были использованы пироэлементы, изготовленные на основе баллиститных порохов.

Запуск был выполнен из 30 холостых батарей пушек ЗИС-3. Они использовались во времена Великой Отечественной войны.