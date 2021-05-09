Депутат ГД Журавлев возложил цветы к мемориалу Советскому солдату у Ржева

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Тверскую область и возглавил праздничные мероприятия.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Тверскую область и возглавил праздничные мероприятия.

Председатель партии "Родина" прибыл в Ржев вместе со своими коллегами рано утром и возложил цветы к мемориалу Советскому солдату, который был установлен в 2020 году. Они почтили память бойцов, павших в Великой Отечественной войне, после чего Журавлев пообщался с местными жителями, передает Федеральное агентство новостей.

"Приятно видеть, что сегодня здесь, у мемориала, собралось столько людей. Что, несмотря на все попытки сфальсифицировать историю и переписать ее, память о подвиге советских солдат у нашего народа жива", — обратился к участним праздинчных мероприятий депутат.

Журавлева поблагодарили за честную позицию. Многие люди попросили его о помощи в решении личных проблем. Журавлев никого не оставил без внимания. Он пообещал посодействовать на региональном и федеральном уровне.