Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в скором времени, сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь.

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в скором времени, сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь.

Во время общения президенты рассказали своих позициях по поводу внутреннего положения дел в Белоруссии и России. Целью будущей встречи лидеров двух стран станет обсуждение имеющихся проблем и вопросов.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине. Внимание было уделено и вопросу стремления Киева к сотрудничеству со странами НАТО.