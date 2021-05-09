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21:56   9 Мая 2021
Политика

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время

Главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились встретиться в скором времени, сообщила пресс-служба главы Республики Беларусь.

Во время общения президенты рассказали своих позициях по поводу внутреннего положения дел в Белоруссии и России. Целью будущей встречи лидеров двух стран станет обсуждение имеющихся проблем и вопросов.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Украине. Внимание было уделено и вопросу стремления Киева к сотрудничеству со странами НАТО.

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