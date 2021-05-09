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21:36   9 Мая 2021
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с 76-летием Победы. Телефонный разговор между главами государств состоялся в воскресенье.

Путин и Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю победы в Великой Отечественной войне. Они отметили, что народы обеих стран чтут память героев, которые рисковали жизнями на фронте и трудились в тылу.

В ходе разговора президенты обсудили двусторонние отношения, подтвердив обоюдное стремление к последовательному укреплению партнерства и сотрудничества между странами. Путин и Лукашенко договорились и дальше поддерживать постоянный личный контакт, уточнили в Кремле.

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#путин #лукашенко #день победы

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