Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в День Победы

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с 76-летием Победы. Телефонный разговор между главами государств состоялся в воскресенье.

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили друг друга с 76-летием Победы. Телефонный разговор между главами государств состоялся в воскресенье.

Путин и Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю победы в Великой Отечественной войне. Они отметили, что народы обеих стран чтут память героев, которые рисковали жизнями на фронте и трудились в тылу.

В ходе разговора президенты обсудили двусторонние отношения, подтвердив обоюдное стремление к последовательному укреплению партнерства и сотрудничества между странами. Путин и Лукашенко договорились и дальше поддерживать постоянный личный контакт, уточнили в Кремле.