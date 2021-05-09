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20:58   9 Мая 2021
Происшествия

Авария с участием иномарок под Самарой привела к гибели женщины

Авария с участием иномарок под Самарой привела к гибели женщины

Лобовое ДТП на Обводной трассе в пригороде привело к смерти местной жительницы, находившейся на переднем сиденье.

Автомобили Great Wall и Kia Rio по неизвестной причине столкнулись, после чего оба транспортных средства оказались на встречной полосе, где в этот момент проезжала машина DAF, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В результате происшествия погибла 43-летняя женщина, она находилась в салоне Kia. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя иномарок и несколько пассажиров Great Wall. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению всех деталей трагедии и позднее примут процессуальное решение.

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#дтп #женщина #смерть

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