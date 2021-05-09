Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:50   9 Мая 2021
Политика

Асад пожелал России процветания и успехов в День Победы

Асад пожелал России процветания и успехов в День Победы

Президент РФ Владимир Путин получил поздравления от сирийского коллеги Башара Асада по случаю Дня Победы.

Президент Сирии поздравил Путина и российский народ со знаменательной датой. По его словам, 9 Мая вошло в историю как одна из самых выдающихся побед.

"Мы желаем Российской Федерации дальнейшего прогресса, процветания и успехов в ее неустанных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире", — говорится в поздравлении.

Кроме того, Асад пожелал России успехов в защите принципов международной законности и человеческих ценностей. Президент Сирии также подчеркнул, что 9 Мая увековечивает память о подвиге и героизме народа в годы войны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #сирия #асад #9 мая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров