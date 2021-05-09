Асад пожелал России процветания и успехов в День Победы

Президент РФ Владимир Путин получил поздравления от сирийского коллеги Башара Асада по случаю Дня Победы.

Президент РФ Владимир Путин получил поздравления от сирийского коллеги Башара Асада по случаю Дня Победы.

Президент Сирии поздравил Путина и российский народ со знаменательной датой. По его словам, 9 Мая вошло в историю как одна из самых выдающихся побед.

"Мы желаем Российской Федерации дальнейшего прогресса, процветания и успехов в ее неустанных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в мире", — говорится в поздравлении.

Кроме того, Асад пожелал России успехов в защите принципов международной законности и человеческих ценностей. Президент Сирии также подчеркнул, что 9 Мая увековечивает память о подвиге и героизме народа в годы войны.