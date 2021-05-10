Глупая бравада или долг перед Родиной. Кто придумал фразу «Можем повторить!»

Впервые автомобильные наклейки с этой надписью появились в мае 2014 года, однако история появления фразы уходит корнями в 1945 год.

Сегодня наклейки с надписью «1941-1945. Можем повторить!» встречаются на автомобилях многих жителей России. Впервые они появились в мае 2014 года, однако история появления самой фразы уходит корнями в 1945 год.

«Если надо — повторим»

По некоторым данным, впервые фраза «Можем повторить!» была замечена в мае 1945 года на стенах поверженного здания рейхстага, пишет портал «Русская семерка». В 1955 году ее в несколько измененном виде использовали в кинофильме «Максим Перепелица». Строевую песню с такой строчкой в кинокартине исполнили солдаты-ветераны:

«Пусть враги запомнят это,

Не грозим, а говорим,

Мы прошли, прошли с тобой полсвета,

Если надо — повторим».

Автором слов стал Михаил Дудин, прошедший через советско-финскую и Великую Отечественную войны и переживший блокаду Ленинграда. Ему принадлежат надписи на пропилеях у входа на Пискаревское мемориальное кладбище, а также на монументе защитникам города на Неве. Кроме того, Дудин написал стихи на обелиске у могилы неизвестного солдата в Псковской области.

Музыку к словам Дудина написал Василий Соловьев-Седой — в военные годы образовал артистическую бригаду, которая давала выступления на фронте, в том числе подо Ржевом.

Кто возродил

В 2014 году фразу возродили вновь, начав клеить ее на автомобили с подачи некоего московского дизайнера, который занимался созданием виниловых наклеек на машины.

Свое имя дизайнер держит в секрете, однако в анонимном интервью журналу The Village он признался, что создал такую наклейку еще в 2012 году, а саму идею ему подсказал заказчик.

Однако настоящим «хитом» наклейка стала в 2014 году, когда он распространил ее изображение на сайте Fishki.net. После этого фраза появилась на машинах в России и Белоруссии. Причем интерес граждан не угасает и по сей день.

По личному признанию дизайнера, он испытывает уважение к ветеранам и празднику Победы. По его словам, оба его деда прошли через войну.

Однако некоторые россияне посчитали, что в высказывании содержится агрессия или глупая бравада, которая исходит от «диванных вояк». Особенно граждане осуждают водителей, клеящих фразу на автомобили немецкого производства.

Впрочем, есть и полярное мнение. В частности, ряд россиян полагает, что наличие подобной наклейки, напротив, лишь подтверждает готовность воевать за Родину, если потребуется, как это делали предки.