Глупая бравада или долг перед Родиной. Кто придумал фразу «Можем повторить!»
Сегодня наклейки с надписью «1941-1945. Можем повторить!» встречаются на автомобилях многих жителей России. Впервые они появились в мае 2014 года, однако история появления самой фразы уходит корнями в 1945 год.
«Если надо — повторим»
По некоторым данным, впервые фраза «Можем повторить!» была замечена в мае 1945 года на стенах поверженного здания рейхстага, пишет портал «Русская семерка». В 1955 году ее в несколько измененном виде использовали в кинофильме «Максим Перепелица». Строевую песню с такой строчкой в кинокартине исполнили солдаты-ветераны:
«Пусть враги запомнят это,
Не грозим, а говорим,
Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо — повторим».
Автором слов стал Михаил Дудин, прошедший через советско-финскую и Великую Отечественную войны и переживший блокаду Ленинграда. Ему принадлежат надписи на пропилеях у входа на Пискаревское мемориальное кладбище, а также на монументе защитникам города на Неве. Кроме того, Дудин написал стихи на обелиске у могилы неизвестного солдата в Псковской области.
Музыку к словам Дудина написал Василий Соловьев-Седой — в военные годы образовал артистическую бригаду, которая давала выступления на фронте, в том числе подо Ржевом.
Кто возродил
В 2014 году фразу возродили вновь, начав клеить ее на автомобили с подачи некоего московского дизайнера, который занимался созданием виниловых наклеек на машины.
Свое имя дизайнер держит в секрете, однако в анонимном интервью журналу The Village он признался, что создал такую наклейку еще в 2012 году, а саму идею ему подсказал заказчик.
Однако настоящим «хитом» наклейка стала в 2014 году, когда он распространил ее изображение на сайте Fishki.net. После этого фраза появилась на машинах в России и Белоруссии. Причем интерес граждан не угасает и по сей день.
По личному признанию дизайнера, он испытывает уважение к ветеранам и празднику Победы. По его словам, оба его деда прошли через войну.
Однако некоторые россияне посчитали, что в высказывании содержится агрессия или глупая бравада, которая исходит от «диванных вояк». Особенно граждане осуждают водителей, клеящих фразу на автомобили немецкого производства.
Впрочем, есть и полярное мнение. В частности, ряд россиян полагает, что наличие подобной наклейки, напротив, лишь подтверждает готовность воевать за Родину, если потребуется, как это делали предки.