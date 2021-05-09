Около пяти миллионов человек подали заявки на участие в "Бессмертном полку" в этом году

Количество заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили организаторы мероприятия.

Количество заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили организаторы мероприятия.

Порядка 2,5 млн новых анкет присоединились к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников. Заявки, загруженные до 10:00 часов 7 мая, попали в трансляцию шествия "Бессмертного полка" в День Победы. Более поздние анкеты пройдут в виртуальном строю после 9 мая на сайте проекта и в соцсетях.

Длительность акции в каждом из регионов страны зависит от количества поданных заявок. Мероприятие проходит в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом. При улучшении эпидемиологической обстановки шествие в традиционном формате состоится 24 июня.