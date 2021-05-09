Стало известно, о чем принц Чарльз предупреждал Диану перед свадьбой

Принц Уэльский Чарльз предупреждал свою будущую жену Диану Спенсер, что она всю жизнь будет под прицелом журналистов.

Принц Уэльский Чарльз предупреждал свою будущую жену Диану Спенсер, что она всю жизнь будет под прицелом журналистов.

В июле 1981 года, за день до свадьбы у сына британской королевы Елизаветы II состоялся серьезный разговор с Дианой Спенсер. По словам принца Чарльза, всем членам королевской семьи трудно смириться с повышенным вниманием прессы.

"Камеры тыкают в вас со всех сторон и записывают каждое ваше движение. Вы можете привыкнуть к этому до определенной степени, и в таких случаях вы признаете, что это часть жизни", — говорил наследник монарха.

Принц Уэльский был уверен, что выжить в Букингемском дворце довольно сложно. Токсичная пресса отравляет жизнь, в таких условиях можно легко сойти с ума. Однако Диана не придала значения словам жениха.

Герцоги Сассекские столкнулись с аналогичной ситуацией, когда жили в Лондоне. Меган Маркл в интервью американской журналистке Опре Уинфри заявила, что постоянно испытывала стресс. Однако британские журналисты не поверили супруге принца Гарри, считая, что она лукавит. Привыкшая к кинокамерам актриса наслаждалась всеобщим вниманием, ей просто не хотелось жить по законам королевской семьи.