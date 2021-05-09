Стало известно, о чем принц Чарльз предупреждал Диану перед свадьбой
Принц Уэльский Чарльз предупреждал свою будущую жену Диану Спенсер, что она всю жизнь будет под прицелом журналистов.
В июле 1981 года, за день до свадьбы у сына британской королевы Елизаветы II состоялся серьезный разговор с Дианой Спенсер. По словам принца Чарльза, всем членам королевской семьи трудно смириться с повышенным вниманием прессы.
"Камеры тыкают в вас со всех сторон и записывают каждое ваше движение. Вы можете привыкнуть к этому до определенной степени, и в таких случаях вы признаете, что это часть жизни", — говорил наследник монарха.
Принц Уэльский был уверен, что выжить в Букингемском дворце довольно сложно. Токсичная пресса отравляет жизнь, в таких условиях можно легко сойти с ума. Однако Диана не придала значения словам жениха.
Герцоги Сассекские столкнулись с аналогичной ситуацией, когда жили в Лондоне. Меган Маркл в интервью американской журналистке Опре Уинфри заявила, что постоянно испытывала стресс. Однако британские журналисты не поверили супруге принца Гарри, считая, что она лукавит. Привыкшая к кинокамерам актриса наслаждалась всеобщим вниманием, ей просто не хотелось жить по законам королевской семьи.