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20:20   9 Мая 2021
Происшествия

Организаторы "Бессмертного полка" сообщили об атаках хакеров

Организаторы "Бессмертного полка" сообщили об атаках хакеров

Модераторы памятного движения "Бессмертный полк онлайн" пресекли попытки разместить в проекте анкеты нацистских солдат.

Координаторы портала пояснили, что зафиксировали три DDoS-атаки и шесть веб-атак на ресурс. Действия злоумышленников привели к временному ограничению функциональности сайта.

Программисты потратили некоторое время, чтобы восстановить его работоспособность, сообщает пресс-служба движения. Всего на участие в акции, посвященной Великой Отечественной войне, в 2021 году подали заявки примерно 5 млн человек.

Позднее специалисты передадут всю полученную информацию в Следственный комитет России. Сотрудники правоохранительных органов изучат все материалы и примут процессуальное решение.

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#фото #атаки #бессмертный полк

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