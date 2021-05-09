Организаторы "Бессмертного полка" сообщили об атаках хакеров

Модераторы памятного движения "Бессмертный полк онлайн" пресекли попытки разместить в проекте анкеты нацистских солдат.

Модераторы памятного движения "Бессмертный полк онлайн" пресекли попытки разместить в проекте анкеты нацистских солдат.

Координаторы портала пояснили, что зафиксировали три DDoS-атаки и шесть веб-атак на ресурс. Действия злоумышленников привели к временному ограничению функциональности сайта.

Программисты потратили некоторое время, чтобы восстановить его работоспособность, сообщает пресс-служба движения. Всего на участие в акции, посвященной Великой Отечественной войне, в 2021 году подали заявки примерно 5 млн человек.

Позднее специалисты передадут всю полученную информацию в Следственный комитет России. Сотрудники правоохранительных органов изучат все материалы и примут процессуальное решение.