Эксперт Ингрид Сьюард считает, что принц Гарри предвидел последствия интервью Опре Уинфри

Эксперт Ингрид Сьюард, которая уже долгие годы исследует правящую в Великобритании династию, уверена в сознательном решении принца Гарри дать скандальное интервью.

Эксперт Ингрид Сьюард, которая уже долгие годы исследует правящую в Великобритании династию, уверена в сознательном решении принца Гарри дать скандальное интервью.

Принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл уехал в Соединенные Штаты больше года назад. Тогда же они заявили, что отказываются от королевских полномочий и привилегий, что, разумеется, не понравилось королеве Великобритании Елизавете II. Однако окончательно отношения герцога Сассекского со своей семьей испортились после выхода скандального интервью в марте текущего года.

В беседе с журналисткой Опрой Уинфри он и его жена озвучили ряд резких заявлений в адрес Букингемского дворца. Эксперт королевской семьи Ингрид Сьюард убеждена, что этот шаг был намеренным.

"Он знал, что делает. Могу вам поклясться, он хотел "раскачать лодку". Я не понимаю, с какой целью он это делал, но он знал, какие могут быть последствия. Не думаю, что он хоть на минутку пожалел о содеянном", — высказалась она в беседе с изданием Page Six.

Однако смерть деда принцев Гарри и Уильяма герцога Эдинбургского могла сблизить братьев. Им удалось немного пообщаться в ходе церемонии прощания, которая состоялась 17 апреля. По мнению эксперта, это может быть первым шагом к примирению.