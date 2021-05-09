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20:17   9 Мая 2021
Шоу-бизнес

Эксперт Ингрид Сьюард считает, что принц Гарри предвидел последствия интервью Опре Уинфри

Эксперт Ингрид Сьюард считает, что принц Гарри предвидел последствия интервью Опре Уинфри

Эксперт Ингрид Сьюард, которая уже долгие годы исследует правящую в Великобритании династию, уверена в сознательном решении принца Гарри дать скандальное интервью.

Принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл уехал в Соединенные Штаты больше года назад. Тогда же они заявили, что отказываются от королевских полномочий и привилегий, что, разумеется, не понравилось королеве Великобритании Елизавете II. Однако окончательно отношения герцога Сассекского со своей семьей испортились после выхода скандального интервью в марте текущего года.

В беседе с журналисткой Опрой Уинфри он и его жена озвучили ряд резких заявлений в адрес Букингемского дворца. Эксперт королевской семьи Ингрид Сьюард убеждена, что этот шаг был намеренным.

"Он знал, что делает. Могу вам поклясться, он хотел "раскачать лодку". Я не понимаю, с какой целью он это делал, но он знал, какие могут быть последствия. Не думаю, что он хоть на минутку пожалел о содеянном", — высказалась она в беседе с изданием Page Six.

Однако смерть деда принцев Гарри и Уильяма герцога Эдинбургского могла сблизить братьев. Им удалось немного пообщаться в ходе церемонии прощания, которая состоялась 17 апреля. По мнению эксперта, это может быть первым шагом к примирению.

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#принц гарри #принц уильям #меган маркл

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