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20:04   9 Мая 2021
Общество

Хакеры в День Победы атаковали сайт "Бессмертного полка"

Хакеры в День Победы атаковали сайт "Бессмертного полка"

Организаторы виртуального "Бессмертного полка" пресекли попытки хакеров пополнить ряды героев онлайн-шествия портретами нацистских преступников.

В пресс-службе движения "Бессмертный полк России" заявили, что данные о приславших их лицах будут переданы в Следственный комитет РФ. Неоднократно на сайт проводились массированные хакерские атаки. Всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Для восстановления работы ресурса пришлось временно ограничить его функционал.

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в каждом регионе РФ 9 мая в 15:00 по местному времени. В таком формате акция проходит второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

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#день победы #хакерские атаки #бессмертный полк

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