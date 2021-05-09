Хакеры в День Победы атаковали сайт "Бессмертного полка"

Организаторы виртуального "Бессмертного полка" пресекли попытки хакеров пополнить ряды героев онлайн-шествия портретами нацистских преступников.

Организаторы виртуального "Бессмертного полка" пресекли попытки хакеров пополнить ряды героев онлайн-шествия портретами нацистских преступников.

В пресс-службе движения "Бессмертный полк России" заявили, что данные о приславших их лицах будут переданы в Следственный комитет РФ. Неоднократно на сайт проводились массированные хакерские атаки. Всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Для восстановления работы ресурса пришлось временно ограничить его функционал.

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в каждом регионе РФ 9 мая в 15:00 по местному времени. В таком формате акция проходит второй год подряд из-за пандемии коронавируса.