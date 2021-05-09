Захарова назвала счастьем возможность современного поколения пообщаться с ветеранами

Современному поколению посчастливилось вживую пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Современному поколению посчастливилось вживую пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, нынешнему поколению россиян очень повезло, так как они смогли увидеть вживую ветеранов войны, которые противостояли "кошмарному злу".

"Нам посчастливилось соприкоснуться с этим поколением — пусть вскользь, пусть когда мы были детьми, пусть когда мы не понимали этого. Но мы действительно счастливое поколение", — подчеркнула Мария Захарова.

Представитель МИД РФ также уточнила, что крайне важно сохранять память о поколении победителей за счет рассказов о событиях тех трудных лет.