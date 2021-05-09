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19:56   9 Мая 2021
Политика

Бывший пилот Путина рассказал о поведении президента на борту самолета

Бывший пилот Путина рассказал о поведении президента на борту самолета

Бывший шеф-пилот президента России Владимира Путина Константин Терещенко в интервью рассказал о поведении главы государства в полете.

Пилот дал интервью журналистам ТАСС, в котором он поделился воспоминаниями о Путине. По словам Терещенко, российский лидер много работает на борту самолета.

"Президент — очень комфортный пассажир. Всегда спокойно относится к любой ситуации. Нет каких-то повышенных требований. Может только поинтересоваться деталями полета", — рассказал Терещенко.

Он добавил, что за свою карьеру возил бывшего президента СССР Михаила Горбачева и политического деятеля Виктора Черномырдина. Терещенко отметил, что Путин запретил ему летать в 2017 году.

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#путин #пилот #терещенко

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