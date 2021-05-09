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19:52   9 Мая 2021
Общество

Составлен список полезной зелени для раннего весеннего посева

Составлен список полезной зелени для раннего весеннего посева

Ранний весенний посев дает дачникам возможность обеспечить себя вкусной зеленью для приготовления салатов и гарниров.

Одной из древнейших культур, которая произрастает на грядках российских дачников, является салат. Его еще называют латук. Зелень имеет множество разновидностей. Каждая их них по-своему полезна для здоровья и обогащена полезными веществами. Лучше отдавать предпочтения ромэну, батавии, спаржевому или стеблевому салату.

Салатные виды цикория тоже не трудно вырастить на грядке. Специалисты рекомендуют радиччио, радиккио или итальянский цикорий. Также у многих шеф-поваров популярна японская горчица, пишет информационнный портал "Первоисточник".

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#посадка #зелень #дачники

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