Составлен список полезной зелени для раннего весеннего посева

Ранний весенний посев дает дачникам возможность обеспечить себя вкусной зеленью для приготовления салатов и гарниров.

Ранний весенний посев дает дачникам возможность обеспечить себя вкусной зеленью для приготовления салатов и гарниров.

Одной из древнейших культур, которая произрастает на грядках российских дачников, является салат. Его еще называют латук. Зелень имеет множество разновидностей. Каждая их них по-своему полезна для здоровья и обогащена полезными веществами. Лучше отдавать предпочтения ромэну, батавии, спаржевому или стеблевому салату.

Салатные виды цикория тоже не трудно вырастить на грядке. Специалисты рекомендуют радиччио, радиккио или итальянский цикорий. Также у многих шеф-поваров популярна японская горчица, пишет информационнный портал "Первоисточник".