Актер Никитенко перестал общаться с Прокловой после ее слов о домогательствах

Актер Валерий Никитенко резко отреагировал на слова коллеги Елены Прокловой, которая заявила о сексуальных домогательствах в раннем возрасте.

Актер Валерий Никитенко резко отреагировал на слова коллеги Елены Прокловой, которая заявила о сексуальных домогательствах в раннем возрасте.

Звезда советского кино рассказала свою тайну в "Секрете на миллион". Оказалось, что в подростковом возрасте ее домогался и склонял к сексу один известный актер. Ее коллега по фильму "Снежная королева" Валерий Никитенко был в шоке от этих высказываний. Он сказал, что после такого скандала не хочет ничего слышать о Прокловой и прекратил с ней общение.

"Даже знать ее не желаю. Просто безразлично. Иногда даже не по себе. Вот и все, что я могу вам сказать. Я совершенно не понимаю природы того, что происходит с Леной. Но на съемках она была прекрасной, глубокой актрисой", — заявил артист в интервью "Московскому комсомольцу".

Он добавил, что его не волнует судьба лживой Прокловой, и он не понимает, что с ней сейчас происходит. Сама актриса не комментирует негатив в свой адрес. Она утверждает, что решила рассказать правду о шоу-бизнесе, чтобы защитить "молодых девочек от средневековья".