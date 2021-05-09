Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с РФ летом

Правительство Финляндии рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу, который стартует в июне.

Правительство Финляндии рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу, который стартует в июне.

Составы из Хельсинки в Санкт-Петербург могут быть запущены к середине июня, сейчас вопрос обсуждается, окончательное решение по нему финский кабмин примет 12 мая. Предполагается, что пользоваться такими поездами смогут не все, пишет РИА Новости. Будут ли они доступны исключительно пассажирам с билетами на матчи, не уточняется.

В Хельсинки считают, что путешествовать на поездах в нынешних условиях безопаснее, чем в автобусах. На сегодняшний день перемещение туристов между двумя странами ограничено с обеих сторон из-за коронавируса.