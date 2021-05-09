Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:30   9 Мая 2021
Общество

Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с РФ летом

Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с РФ летом

Правительство Финляндии рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу, который стартует в июне.

Составы из Хельсинки в Санкт-Петербург могут быть запущены к середине июня, сейчас вопрос обсуждается, окончательное решение по нему финский кабмин примет 12 мая. Предполагается, что пользоваться такими поездами смогут не все, пишет РИА Новости. Будут ли они доступны исключительно пассажирам с билетами на матчи, не уточняется.

В Хельсинки считают, что путешествовать на поездах в нынешних условиях безопаснее, чем в автобусах. На сегодняшний день перемещение туристов между двумя странами ограничено с обеих сторон из-за коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#финляндия #чемпионат европы #евро-2021

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров