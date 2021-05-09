«Установка сверху». Почему полиция Латвии решила сорвать шествие «Бессмертного полка»

В Юрмале полиция попыталась сорвать проведение акции «Бессмертный полк», несмотря на официальное разрешение от городской думы. «ПС» выяснила подробности у организатора шествия Яниса Кузинса.

В Юрмале сотрудники полиции попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк», несмотря на официальное разрешение от городской думы. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» заявил организатор мероприятия, глава «Объединения против нацизма» Янис Кузинс.

4 мая самоуправление Юрмалы сообщило, что не возражает против проведения в городе «Бессмертного полка» с соблюдением всех требований, включая эпидемиологические. Участники акции должны были пройти от автовокзала Слоки до местного братского кладбища с 16:00 до 18:30.

По словам Кузинса, во всех остальных городах Латвии устраивать «Бессмертный полк» запретили. Впрочем, это обстоятельство не помешало инициативным гражданам выходить на одиночные пикеты, чтобы почтить память героев войны, рассказывает собеседник издания.

«Юрмала — единственный город, где нам разрешили проводить шествие. Но в Риге, например, сегодня пытались индивидуальные пикеты устраивать. Каждый сам приносил портрет своего деда. Эти попытки полиция тоже пресекала», — отметил Кузинс.

Впрочем, проблемы с организацией «Бессмертного полка» возникли и в Юрмале: там полиция запретила использовать георгиевские ленточки. Причем, по утверждению Кузинса, никаких официальных распоряжений на этот счет от парламента Латвии не поступало.

«У нас возник конфуз. Нам почему-то полиция запретила георгиевские ленты. Я связался с депутатом парламента Латвии. И он сказал, что вопрос в парламенте обсуждался, но запрета нет и не было по поводу лент. Есть запрет на серп и молот, свастику. Тем не менее, полиция сказала, что не разрешит начать акцию, если мы будем в лентах. Нам пришлось их снять», — посетовал латвиец.

Некоторые жители Юрмалы, продолжил собеседник «ПС», попытались выйти из колонны «Бессмертного полка» и отдельно от остальных пройтись в георгиевских ленточках. Однако полиция сразу предупредила их о том, что это не будет гарантировать отсутствие личных штрафов.

«Одна из наших активисток пришла на шествие в зеленой форме, стилизованной под армейскую — без медалей и символики. Сейчас так молодежь иногда одевается. Ей сказали, что у нее из-за этого будут проблемы. Она подчинилась, села в машину и поехала в автоколонне. После того, как она вышла из машины, полиция ее задержала, хотя она сказала, что едет домой, а не на братское кладбище», — объяснил Кузинс.

Еще одно самовольное решение юрмальской полиции — запрет на запуск салютов. Так, правоохранители составили рапорт на активистов, которые отдельно от остальных участников «Бессмертного полка» запустили праздничный салют. Однако, по словам Кузинса, никаких правил они не нарушили.

«Если штрафы все-таки выпишут, я, как организатор, будут их оспаривать, потому что я не пускал салют, а связать все в одну кашу… Полиция говорит, что у них установка сверху. Якобы в этом году надо быть жестче в связи пандемией. Но при чем тут ленточки и салют?» — задался вопросом глава «Объединения против нацизма».

Ранее в Риге сотрудники полиции ограничили доступ к памятнику советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Теперь латвийцы могут оставлять цветы и венки только на специально установленных столах.

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