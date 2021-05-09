Украинцы резко раскритиковали подростка за бросание "зиги" в адрес ветерана

Подростка, который изобразил нацистское приветствие в адрес ветерана Великой Отечественной войны, надо отправить на экскурсию в бывшие концлагеря. Такое мнение выразили украинцы.

Подростка, который изобразил нацистское приветствие в адрес ветерана Великой Отечественной войны, надо отправить на экскурсию в бывшие концлагеря. Такое мнение выразили украинцы.

Скандал произошел из-за того, что украинский подросток бросил "зигу" проходящему мимо ветерану. Кадры этого инцидента попали в СМИ и вызвали широкий резонанс.

Украинские пользователи Сети возмутились не только жестом парня, но и решением этой ситуации. Пользователи считают, что административного протокола о хулиганстве за такой поступок недостаточно. Комментаторы обрушили гнев и на киевскую власть, которая не разработала жестких мер за подобные выходки.