Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:04   9 Мая 2021
Политика

Армянский ветеран поделилась впечатлениями от встречи с Путиным на параде Победы

Армянский ветеран поделилась впечатлениями от встречи с Путиным на параде Победы

Армянский ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян рассказала о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы.

Абгарян очень знаменита в Армении, так как активно участвует в проектах комитета ветеранов войны и вооруженных сил страны, а также является заслуженным учителем. Она поделилась с Nation News впечатлениями от встречи с Путиным в Москве на параде в честь 70-летия Победы.

"Он пожал мне руку, спросил о нашей Армении и о том, какие чувства испытываем мы, приехав в Москву на парад и побывав на Красной площади. Для каждого ветерана войны это большое событие жизни", — вспоминает ветеран.

Как подчеркнула Абгарян, она очень гордится личной встречей с президентом России и сожалеет, что из-за коронавируса не смогла приехать на парад в честь 75-летия Победы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #армения #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров