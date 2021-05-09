Армянский ветеран поделилась впечатлениями от встречи с Путиным на параде Победы

Армянский ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян рассказала о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы.

Армянский ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян рассказала о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на параде Победы.

Абгарян очень знаменита в Армении, так как активно участвует в проектах комитета ветеранов войны и вооруженных сил страны, а также является заслуженным учителем. Она поделилась с Nation News впечатлениями от встречи с Путиным в Москве на параде в честь 70-летия Победы.

"Он пожал мне руку, спросил о нашей Армении и о том, какие чувства испытываем мы, приехав в Москву на парад и побывав на Красной площади. Для каждого ветерана войны это большое событие жизни", — вспоминает ветеран.

Как подчеркнула Абгарян, она очень гордится личной встречей с президентом России и сожалеет, что из-за коронавируса не смогла приехать на парад в честь 75-летия Победы.