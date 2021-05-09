Китайский политик: Вашингтон использует тему прав человека в личных целях

США используют тему прав человека для подавления стран, которые не хотят идти на уступки, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.

США используют тему прав человека для подавления стран, которые не хотят идти на уступки, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.

Вашингтон заботится лишь о себе, а не о людских правах, подчеркнул политик на семинаре по борьбе с бедностью, развитию и правам человека в Китае.

Все человечество стремится к свободе. Задача ведущих держав заключается в обеспечении людей этими правами и свободой независимо от национальной и этнической принадлежности. Однако американская сторона заботится о капитале и богатых личностях, в результате чего бедное население становится еще беднее.

Линь Сунтянь сказал, что долгое время США якобы "защищали права человека" в Азии, Латинской Америке и Африке. Но реальные действия, которые могут помочь решить вопрос, так и не были предприняты, заключил китайский политик.