Партия "Яблоко" пытается привлечь внимание сторонников Навального

Партии КПРФ и "Яблоко" проявили интерес к аудитории осужденного блогера Алексея Навального, но при этом критикуют его проект "Умное голосование".

Партии КПРФ и "Яблоко" проявили интерес к аудитории осужденного блогера Алексея Навального, но при этом критикуют его проект "Умное голосование".

Глава фракции "Яблоко" в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский выступил против законопроекта по ограничению деятельности лиц, которые причастны к работе экстремистских организаций. Стоит уточнить, что сейчас штабы Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) проходят проверку на экстремизм, пишет "ПолитЭксперт".

Не исключено, что партии хотят получить наиболее обширную поддержку с помощью бывших и нынешних сторонников Навального перед предстоящими выборами. Более того, "Яблоко" принимает в свои ряды экс-соратников блогера, а КПРФ рассчитывает "перехватить" аудиторию ФБК.