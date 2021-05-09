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18:26   9 Мая 2021
Политика

Рябков будет представлять Путина в Федеральном собрании по вопросу денонсации ДОН

Рябков будет представлять Путина в Федеральном собрании по вопросу денонсации ДОН

Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД России Сергея Рябкова своим официальным представителем в Федеральном собрании по вопросу денонсации ДОН.

Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном сайте правовой информации. Договор по открытому небу (ДОН), ратифицированный российской стороной в 2001 году, предусматривает облеты территорий стран — участниц ДОН с целью контроля военной активности.

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#путин #рябков #дон

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