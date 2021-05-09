Создатели "Спутника V" заявили о продолжении переговоров по поставкам вакцины в Германию

Москва и Берлин продолжают переговоры по поставкам вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германию. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Москва и Берлин продолжают переговоры по поставкам вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германию. Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что переговоры между Германией и Россией по приобретению Берлином российской вакцины "Спутник V" якобы зашли в тупик.

Представитель РФПИ опроверг данную информацию, отметив, что указанная ситуация является примером дезинформационной кампании с целью создания препятствий для доступа российской вакцины на европейский и другие рынки.

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников. Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны", — пояснил он.

Ранее власти Германии заявляли о планах приобрести у России 30 миллионов доз "Спутника V". Если Европейское агентство лекарственных средств даст свое одобрение на использование российской вакцины, препарат будет приобретен летом в три этапа.