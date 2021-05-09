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17:59   9 Мая 2021
Общество

Персональные парады провели для ветеранов Кубани в честь 9 Мая

Персональные парады провели для ветеранов Кубани в честь 9 Мая

Ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Краснодарском крае, персонально поздравили с 9 Мая по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Всего на Кубани поздравили почти 300 фронтовиков. Формат персонального поздравления обусловлен пандемией коронавируса, разъяснили региональные власти. Специально для ветеранов организованы парады и выступления во дворах домов.

Например, в Брюховецком районе поздравили самого молодого в регионе участника Великой Отечественной войны Дмитрий Беринчика. Ему было восемь лет, когда фашистские захватчики напали на Советский Союз. В годы Великой Отечественной войны Беринчик побывал связным, ходил в разведку и участвовал в подрыве эшелонов с техникой врагов.

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#краснодарский край #парад #день победы

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