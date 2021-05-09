Немецкий депутат приехал в Москву для получения прививки "Спутник V"

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился от коронавируса "Спутником V", потому что отдает предпочтение классическому варианту вакцины.

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился от коронавируса "Спутником V", потому что отдает предпочтение классическому варианту вакцины.

Парламентарий приехал в столицу России специально для участия в прививочной кампании. В общении с прессой он подчеркнул, что недопуск вакцины "Спутник V" на территорию Германии вызван политическими причинами.

"Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", — приводит его слова РИА Новости.

Депутат бундестага подчеркнул, что отдал предпочтение российской вакцине от коронавируса потому, что она является более классической. Векторные вакцины оказывают лучшее влияние на иммунную систему человека, чем современные, пояснил Дэм.