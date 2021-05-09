Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19 при высоком титре антител

Вероятность повторно заболеть COVID-19 при наличии титров антител к коронавирусу в организме оценил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Вероятность повторно заболеть COVID-19 при наличии титров антител к коронавирусу в организме оценил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Второй раз заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 возможно в том случае, если после болезни у пациента наблюдался низкий титр антител, а затем вообще исчез. Такой вариант развития событий маловероятен. Однако в случае чего пациент в подобной ситуации не будет переносить COVID-19 в тяжелой форме, рассказал врач.

"Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть. Если титр высокий, болезнь будет проходить в легкой или бессимптомной форме", — заявил он РБК.

Вероятность вторичного заражения коронавирусом выше у людей с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. В то же время сейчас медицина не может дать однозначного ответа, разовьется ли у такого пациента тяжелая форма COVID-19, подчеркнул Болибок.