Куба выступила против двойных стандартов США в вопросе прав человека

Куба не поддерживает методы США, которые используют права человека в качестве инструмента политических манипуляций. Об этом сообщил кубинский посол в КНР Карлос Перейра Эрнандес.

Куба не поддерживает методы США, которые используют права человека в качестве инструмента политических манипуляций. Об этом сообщил кубинский посол в КНР Карлос Перейра Эрнандес.

Министры иностранных дел G7 заявили ранее о "нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете". На заявление отреагировал представитель Кубы, который осудил позицию Запада.

По словам дипломата, Вашингтон проводит политику двойных стандартов в области прав человека. Такие вопросы не должны быть политизированы, утверждает Эрнандес. Более того, права человека не должны подвергаться избирательному подходу, заключил посол Кубы в Китае.