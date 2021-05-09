В Киеве попытались задержать двух ветеранов из-за портрета маршала Жукова

Две бабушки пришли праздник 9 Мая в киевский парк Славы с портретом маршала Жукова. Их попытались задержать полицейские города.

В Киеве полицейские попытались задержать двух бабушек-ветеранов, пришедших на праздник 9 Мая в парк Славы с портретом советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

На женщин сотрудникам полиции пожаловались двое молодых человек. Однако после того, как правоохранители попытались задержать бабушек, им на защиту пришли собравшиеся граждане. Украинцы окружили женщин, застыдили полицейских и начали петь «Катюшу».

По словам журналистов издания, полиция отошла от места инцидента, но продолжает находится неподалеку.