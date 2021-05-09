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17:48   9 Мая 2021
Ближнее зарубежье

В Киеве попытались задержать двух ветеранов из-за портрета маршала Жукова

В Киеве попытались задержать двух ветеранов из-за портрета маршала Жукова

В Киеве полицейские попытались задержать двух бабушек-ветеранов, пришедших на праздник 9 Мая в парк Славы с портретом советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

На женщин сотрудникам полиции пожаловались двое молодых человек. Однако после того, как правоохранители попытались задержать бабушек, им на защиту пришли собравшиеся граждане. Украинцы окружили женщин, застыдили полицейских и начали петь «Катюшу».

По словам журналистов издания, полиция отошла от места инцидента, но продолжает находится неподалеку.

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#украина #киев #ветераны #жуков #день победы

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