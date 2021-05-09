Партия "Родина" провела в Твери просветительское мероприятие для ветеранов и подростков

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками в рамках большого просветительского мероприятия в Твери.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками в рамках большого просветительского мероприятия в Твери.

Участники патриотического движения начали свою встречу с минуты молчания в память о погибших воинах, отдавших жизни за спасение Отечества. После церемониального возложения цветов к Обелиску Победы в Твери, молодежь и пожилые люди провели беседу о Великой Отечественной войне, вспоминая жизненные уроки, которые должен помнить каждый гражданин России.

Журавлев также отметил большой вклад в работу, которую проводит Совет ветеранов Московского района Твери и Тверская областная патриотическая организация "Память 6-й роты ВДВ". Они устраивают вечера памяти, полевые поисковые экспедиции, уроки мужества с молодежью, поездки по местам былой славы и реконструкции исторических событий.

"Эту практику нужно внедрять во всех образовательных учреждениях. Раньше для этого были специальные уроки патриотического воспитания. Сейчас они упразднены, но мы вновь и вновь выходим с законодательной инициативой ввести начальную военную подготовку в школах", — подчеркнул Журавлев.

В заключении лидер партии "Родина" вручил участникам патриотического движения памятные подарки и пообещал, что готов добиваться решения актуальных вопросов на федеральном уровне.